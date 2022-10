Marcelo e Costa preparados para uma crise política

António Costa ainda não sabe como vai viabilizar o próximo Orçamento do Estado e avisou Marcelo Rebelo de Sousa há semanas contra o excesso de otimismo — que se transforma em pessimismo quando se olha para o quadro político do próximo ano. Para já, o Governo olha para uma esquerda aflita com o peso eleitoral de uma crise social e uma direita obcecada com o Chega: a duas semanas da entrega do Orçamento, ainda não tem por seguro ter parceiro para viabilizar o documento. A hipótese de “na 25ª hora ser o PSD a salvá-lo” já circula em Belém — ontem o próprio Marcelo deixou o recado a Rui Rio: “Estamos numa situação grave na pandemia, na economia e importante para os fundos estruturais. Por muito menos do que isto eu viabilizei três Orçamentos do PS em nome da adesão ao euro.”

