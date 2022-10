Soares, o marido, um rapaz de Fânzeres e sempre contra Marcelo: as razões de Ana Gomes

Ana Gomes quer ser como Mário Soares (que cita duas vezes em dois minutos), começar pelos 8% e crescer até vencer Marcelo Rebelo de Sousa. Utopia da candidata? Diz que não, que tudo é possível e que se candidata para "o debate" das presidenciais, mas também "à procura de ser Presidente da República". Na primeira grande entrevista que deu desde que decidiu ser candidata, defendeu-se de críticas - "populistas são os inimigos da democracia, eu quero salvá-la" - e atirou para todos os lados, sobretudo para Marcelo Rebelo de Sousa, não esquecendo o primeiro-ministro. Zero para Ventura, não é esse o foco do seu discurso de candidata presidencial.

Durante a hora que durou a conversa na RTP, Ana Gomes foi sempre desviando as perguntas, muitas vezes sobre o PS, para o seu opositor, que, diz, é um e só um: Marcelo Rebelo de Sousa, que tem tido "demasiado encosto" com o primeiro-ministro". Para a candidata, Marcelo fez mal em não pedir a António Costa um Governo sólido depois das eleições legislativas - se fosse Presidente teria feito como Cavaco Silva e exigido mais -, é "ausente" das grandes questões estratégicas e nos últimos tempos tem mostrado o que será se for de novo eleito. Como? "Vendo nos últimos meses, dá a ideia que vai querer de facto comandar quem quer que exerça o cargo de primeiro-ministro. O tipo de jogos em que se compraz, o jogo político nos bastidores em que sempre foi exímio..." E por isso, acrescenta em tom de aviso aos seus colegas de partido, leia-se António Costa, "é momento para os socialistas pensarem bem que se se mobilizarem podem ter alternativa".

É por isso que Ana Gomes conclui que a candidatura de Marcelo não pode "ser apoiada por verdadeiros socialistas, independentemente da estima pessoal que se tem por ele". Mas, antes, não concebe que o PS e António Costa dê primazia a outras eleições que não as presidenciais. O mais alto cargo da nação "não pode ser desprezado e posto atrás das eleições de um clube de futebol", disse. "O PS não pode furtar-se, nem a não ter posição de apoiar um candidato do seu partido ou da área política", acrescentou. Falava do Benfica e foi aqui que lamentou a "promiscuidade" entre política e futebol e lembrou que esta sim pode ser uma "deriva populista" de alguns.

Mas o partido anda dividido e assim vai continuar, Ana Gomes não tem dúvidas de que a decisão dos órgãos socialistas será a de dar liberdade de escolha. Nada que a incomode: mais do que os apoios públicos importa-lhe os apoios que recebe no telemóvel e esses têm sido muitos, garantiu. Dirigentes e socialistas que esperam que o PS decida o que fazer para poderem falar, admite, e que não querem votar em Marcelo. "Eu sou progressista, ele é conservador, somos diferentes", resumiu.

Várias frases com dois destinatários num só, Marcelo e António Costa. Os mimos para o atual Presidente da República não se ficaram por aqui. Apesar de admitir que o mandato foi "globalmente positivo", viu diferenças nos últimos tempos. Para Ana Gomes, o "dom da palavra não pode ser banalizado" e um Presidente não pode "correr para o elétrico que teve um acidente". “Vemos o Presidente falar de coisas do quotidiano e às vezes de maneira superficial” e não de questões estratégicas, insistiu. Também lhe faltou, acrescentou, um "papel de exigência em relação à governação" e ter "intervenções de fundo" com consequência. Lembrou algumas no campo da justiça, "mas depois ficou tudo na mesma".

Pelo caminho foi explicando que quem a tenta diminuir apelidando-a de populista faz, na verdade, uma grande confusão de conceitos. "Os populistas são inimigos da democracia, do 25 de Abril, das instituições democráticas, eu quero salvá-las", defendeu. Apesar de admitir que se candidata para defender a democracia e porque está preocupada com extrema-direita, não entrou em debate, mesmo que não presencial, com André Ventura, deixando o líder do Chega e candidato presidencial sem respostas. Quando questionada sobre o facto de Ventura lhe ter chamado "a candidata cigana", respondeu que isso "não é um insulto" e que quer "ser a candidata de todos e que une os portugueses".

É por isso que nega que tenha sido populista ao acusar algumas pessoas e ao apoiar Rui Pinto. Voltou a fazê-lo. "Acho que sempre que falei fi-lo fundamentadamente. Mandei comunicações para as instâncias políticas, fiz denúncias com a minha cara e muitas vezes não foram seguidas", afirmou. Suspeita, aliás, que muitas vezes as instâncias judiciais foram "manipuladas" como no caso dos submarinos e espera que tal não volte a acontecer com o BES, por exemplo. Quanto a Rui Pinto, diz que os crimes que poderá ter cometido serão avaliados pela justiça, mas que o que conta para si foi o "extraordinário serviço público que ele prestou para apanhar redes criminosas que sonegam recursos ao Estado".

E aponta a contradição que encontra no espaço público: "Vejo muita gente encarniçada à volta de Rui Pinto e muitos criminosos a passearem-se por aí".

Voltemos ao início da história. Não só de Soares, que lhe dá o enquadramento político para avançar, mesmo que o seu partido esteja em silêncio, mas à história de como decidiu apresentar-se na corrida. Primeiro o marido, recentemente falecido, que lhe disse que "tinha de fazer o que tinha de fazer", mas também ao Pedro, um jovem de Fânzeres (Gondomar) que lhe enviou uma carta inspiradora e que a faz querer mobilizar os mais jovens. Foi com esses impulsos que decidiu avançar. Agora, com "amigos" ao lado a organizarem-lhe a campanha, vai percorrer o país em fóruns para "ouvir" mais do que para falar. Não vai ter cartazes, comícios nem a rota da carne assada.