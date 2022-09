Reguengos. “Inquérito” da Segurança Social enviado à PGR foi feito antes da pandemia

Não é um "inquérito", como repetiu o primeiro-ministro, mas apenas um "relatório" feito pelo Centro Distrital de Évora do Instituto de Segurança Social sobre o surto de covid-19 na Fundação Maria Inácia Perdigão Vogado da Silva, em Reguengos de Monsaraz. Naquele momento, com a polémica instalada perante um dos maiores surtos em lares de idosos, a ministra da Solidariedade e da Segurança Social requereu toda a informação existente nos seus serviços sobre a instituição. A 14 de julho - já com 17 mortes a lamentar - Ana Mendes Godinho recebeu um relatório de 24 páginas (mais 22 de anexos) que, dois dias depois, decidiu enviar para o Ministério Público. O Expresso teve acesso ao documento que tem por base a última "visita de acompanhamento" à instituição feita pelos serviços da Segurança Social. Data: 11 de março de 2020, quando o país ainda não tinha decretado o estado de emergência e, muito menos, existiam mortes por esclarecer em Reguengos.

