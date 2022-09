António Costa troca cinco secretários de Estado. Susana Amador e Jamila Madeira saem

António Costa aproveitou a saída de José Apolinário, que se candidatou à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, para mexer nas equipas de secretários de Estado. Ao todo saem cinco, com mexidas nos ministérios da Infra-estruturas e Habitação, da Saúde, da Educação e do Mar.

Uma das mexidas mais inesperadas é a de Jamila Madeira, atual secretária de Estado Adjunta e da Saúde, em plena gestão da pandemia. As mexidas no gabinete de Marta Temido acabam assim por ser várias. Sobe a seu adjunto António Lacerda Sales, que tem sido protagonista de muitas conferências de imprensa durante estes meses da pandemia. Para fechar a equipa entra Diogo Serras para secretário de Estado da Saúde - era atualmente vice-presidente da Administração Central de Sistema de Saúde e antes tinha passado como adjunto no gabinete de Mariana Vieira da Silva, quando era secretária de Estado adjunta do primeiro-ministro, e depois passou a assessor de assuntos económicos do gabinete de António Costa, de onde saiu em abril do ano passado.

Além das mexidas na Saúde, o Ministério das Infraestruturas e Habitação é o que mais vai mudar. Pedro Nuno Santos reforçou a equipa com os seus mais próximos, mudando dentro de portas. O ministro sobe o seu chefe de gabinete, Hugo Mendes, a secretário de Estado Adjunto e das Comunicações e recupera Marina Gonçalves, agora deputada e que foi sua chefe de gabinete, para o cargo de secretária de Estado da Habitação. Hugo Mendes, licenciado em Sociologia pelo ISCTE e doutorado em Ciência Política, é muito próximo de Pedro Nuno Santos, bem como Marina Gonçalves. A agora secretária de Estado é mestre em Direito Administrativo e foi advogada antes de entrar na equipa do então secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Nas últimas eleições foi eleita deputada, cargo que exercia até agora. Deste Ministério saem Alberto Souto, secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, que vai para o Banco do Fomento, e Ana Pinho, secretária de Estado da Habitação, uma notícia já avançada pelo "Público".

Aproveitando as mexidas sai ainda da equipa de secretários de Estado Susana Amador, que estava na Educação, por motivos pessoais. Vai ser substituída por Inês Pacheco Ramires Ferreira: jurista, mestre em Direito Público, é mais uma governante que antes passou pelo cargo de chefe de gabinete, no caso de Tiago Brandão Rodrigues, na anterior legislatura. O ministro agora promove-a a secretária de Estado.

As mudanças acontecem numa altura em que foi decido que José Apolinário, secretário de Estado das Pescas, se vai candidatar à CCDR do Algarve, sendo assim substituído por Teresa Coelho. A nova secretária de Estado era presidente do conselho de administração da Docapesca - Portos e Lotas, SA, e já passou por vários governos enquanto adjunta e chefe de gabinete na mesma área. É agora a única secretária de Estado de Ricardo Serrão Santos, ministro do Mar.