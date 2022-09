Saídas no Governo: Costa aproveita nomeação de CCDR para mexer em secretarias de Estado

Há mudanças no horizonte do Governo. Segundo é notícia no “Público” esta terça-feira, António Costa aprovou a saída do secretário de Estado das Pescas José Apolinário para a presidência da CCDR Algarve, e vai aproveitar para uma remodelação mais alargada no que toca a secretários de Estado.

Ana Pinho, secretária de Estado da Habitação desde julho de 2017 e colaboradora próxima de Costa, está de saída do executivo. Ao mesmo tempo, Alberto Souto, secretário de Estado adjunto do ministro das Infraestruturas, vai sair do Governo para ocupar um cargo no recém-criado Banco de Fomento, depois de já ter no currículo cargos como ex-presidente da Câmara de Aveiro, administrador não executivo da Caixa Geral de Depósitos e antigo vice-presidente da Anacom – Autoridade Nacional das Comunicações. No Governo, além de adjunto do ministro, Alberto Souto tinha o pelouro das Comunicações e também era responsável pelos portos, lembra o “Público”.