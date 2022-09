Autarquias querem adiar pagamento dos empréstimos bancários por um ano

As Câmaras Municipais querem uma moratória de um ano sobre os empréstimos bancários para fazer face aos efeitos da pandemia, conta esta terça-feira o “Jornal de Notícias”, que cita uma proposta da Associação Nacional de Municípios Portugueses já entregue ao Governo, no âmbito da preparação do Orçamento do Estado para 2021.

Esta ferramenta é “necessária” para o serviço da dívida dos empréstimos contraídos pelos municípios, dado que “a sua situação financeira é seriamente afetada pelos efeitos da pandemia”, argumenta a ANMP. O objetivo é que esteja em vigor durante o próximo ano.

Salientando que não se trataria de um perdão de dívida, os municípios lembram que não foram incluídos na moratória criada no início da crise sanitária, conforme reforça ao “JN” Raul Cunha, autarca de Fafe e presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Ave. Já Gonçalo Rocha, presidente da CIM do Tâmega e Sousa e autarca de Castelo de Paiva, indica que a moratória iria não só ajudar com as despesas covid-19, como também “investir no e fortalecer o tecido empresarial local”.