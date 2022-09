Autoridades seguem mais de uma dezena de extremistas do Chega

As autoridades têm estado a monitorizar a tentativa de infiltração da extrema-direita ultranacionalista e neonazi no Chega. Entre militantes, candidatos e dirigentes do partido de André Ventura, estão referenciados mais de uma dezena de indivíduos que tiveram ligações recentes à Nova Ordem Social — movimento entretanto extinto que era liderado pelo conhecido skinhead, Mário Machado — e a outros coletivos ligados à direita neonazi como Escudo Identitário ou Resistência Nacional, que ficou conhecida por organizar a ‘parada Ku Klux Klan’ em frente à sede do SOS Racismo.

O Expresso sabe que existem cuidados acrescidos nestas investigações, uma vez que as forças e serviços de segurança evitam imiscuir-se na vida de um partido reconhecido pelo Tribunal Constitucional. A análise das redes sociais tem permitido, no entanto, reunir dados sobre o passado político e ideológico de alguns destes militantes bem como sobre a ligação direta ou indireta a figuras portuguesas e estrangeiras conotadas com o universo mais radical da direita.