Ana Gomes, de radical maoísta à corrida a Belém. A vida de uma mulher sem medo

Aos 66 anos, a diplomata socialista avança para Belém sem o apoio do PS, mas com muita notoriedade mediática. A ex-eurodeputada tem sido tão crítica do partido e dos poderes instalados que não é amada pela maioria dos dirigentes socialistas, mas deverá ter figuras da ala esquerda ao seu lado. A maior incógnita é o ministro Pedro Nuno Santos.

Acusada de populismo à direita e mesmo no PS, vai levar a corrupção para a campanha e tentar embaraçar Marcelo Rebelo de Sousa com temas como a sua amizade com Ricardo Salgado ou a contemporização com o poder angolano em Portugal. A antiga aluna da Faculdade de Direito de Lisboa vai enfrentar o seu velho professor