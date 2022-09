Presidenciais: Marcelo baixa expectativas e já não espera bater recorde de Soares

Ser reeleito com 70% de votos, a fasquia alcançada por Mário Soares em 1991, é um sonho para qualquer Presidente da República que consiga repetir a façanha inaugurada pelo velho ‘animal político’ do PS. Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu-o — impôs-se de tal forma nos rankings de popularidade que o partido do Governo, ainda que de outra família política, desistiu de ir a jogo. Mas as imitações não são originais e o cenário de hoje não é comparável ao de há 30 anos. O ‘passeio’ de Marcelo não será o ‘passeio’ de Mário Soares.

Primeira diferença: Soares teve apenas três adversários (e só teve verdadeiramente de se preocupar com o trouble maker Basílio Horta) enquanto Marcelo vai ter sete (e conta pelo menos com dois trouble makers, André Ventura e Ana Gomes, sendo que esta última fura a estratégia ‘pró-Marcelo’ do partido no poder). Segunda diferença: em tempos de pandemia covid, a campanha eleitoral ficará muito limitada à televisão e às redes sociais com os contactos de rua, onde Marcelo é campeão, reduzidos aos mínimos.