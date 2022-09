Poiares Maduro lança Paulo Portas para Lisboa

Miguel Poiares Maduro, agora membro do Conselho Consultivo do PSD, não tem dúvidas: o partido deve apoiar uma coligação PSD/CDS à Câmara de Lisboa encabeçada por Paulo Portas. O ex-ministro de Passos Coelho entende que Portas tem tudo para derrotar Fernando Medina e que seria um passo natural no percurso do ex-presidente do CDS. “A Câmara de Lisboa já deu dois primeiros-ministros e um Presidente da República...”, constata. Resta saber se Portas estaria tentado a aceitar o desafio.

A ideia é original. No PSD, a hipótese mais forte neste momento é a de uma candidatura a solo de Ricardo Baptista Leite. Mas ninguém — nem no PSD, nem CDS — descarta a hipótese de uma eventual coligação em Lisboa. Os dois partidos, de resto, ainda não se sentaram para falar sobre autárquicas.