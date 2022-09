Orçamento. Bloco e PCP dramatizam condições para acordo

A forma pode ser um impedimento para um compromisso: sem acordo para o orçamento não há margem para outros acordos. Se o conteúdo das negociações orçamentais se foca nas políticas, ficam fora da discussão as medidas em que os ex-parceiros nunca se entenderão, focando-se as conversas apenas naquelas com caminho para fazer. Já o formato — se as conversas são só para o orçamento ou também para o longo prazo — isso diz respeito à política e à estratégia, e essas ficam para o fim do jogo. Para já, depois da dramatização inicial de António Costa com uma “crise política”, a esquerda testa a flexibilidade do Executivo (que diz ter muita) e sobe a parada de exigências no Orçamento do Estado (OE) para 2021. Em entrevista ao Expresso, Catarina Martins faz depender o acordo no OE, a base de tudo, de um compromisso no Novo Banco e nas lei laborais, extra orçamento. “Não é possível negociar soluções se não houver acordo no Orçamento.” Já Jerónimo de Sousa voltou a “contar” e pôs em cima da mesa 19 medidas no discurso da Festa do “Avante!”, mas nem todas terão fácil aceitação em São Bento.

A pergunta tem-se colocado: afinal, que acordo está a ser forjado nas inúmeras reuniões, primeiro políticas depois técnicas, entre Governo e antigos parceiros da ‘geringonça’? António Costa iniciou o debate a propor um “acordo duradouro” com vista à legislatura, mas, segundo as declarações públicas e comentários em privado de bloquistas e comunistas, não passam de conversas sobre o orçamento. O acordo que Costa deseja não tem sequer forma preliminar e pode ser tudo (acordo escrito sobre várias matérias só com um ou vários partidos) ou ser pouco (acordo aqui e acolá sobre cada uma dos vários instrumentos em cima da mesa). Discutir a forma “é prematuro”, diz um membro do Governo, e “nem todos os partidos têm de ser tratados por igual”.