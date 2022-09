Marcelo recusa comentar candidaturas à Presidência da República

Marcelo Rebelo de Sousa recusou esta quinta-feira enquanto Presidente da República comentar as candidaturas da socialista Ana Gomes e de Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, às presidenciais de 2021.

O chefe de Estado, que mantém em aberto a sua recandidatura e remeteu para novembro o anúncio da sua decisão, foi questionado sobre estas duas candidaturas à saída da cerimónia de inauguração da nova sede da empresa Auchan Retail Portugal, em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras.

"Já sabem qual é a minha posição, do Presidente da República. O Presidente da República não comenta eleições nem candidatos. Nem as eleições regionais dos Açores nem as eleições presidenciais", respondeu Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

Confrontado com a possibilidade de vir a ser candidato, Marcelo Rebelo de Sousa distinguiu as duas condições, retorquindo de imediato: "O Presidente da República só é Presidente da República".

A eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias apresentou-se como candidata a Presidente da República apoiada pelo seu partido na quarta-feira e hoje a diploma Ana Gomes fez o anúncio público da sua candidatura, que lançou sem o apoio do PS.