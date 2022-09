Ana Gomes. Uma candidatura para abanar o PS

Não, o combate de Ana Gomes não é bem contra Marcelo Rebelo de Sousa, cujo primeiro mandato lhe merece "um balanço positivo". Não é seguramente contra a candidata do Bloco de Esquerda, com quem diz ter muitas causas e projetos "em comum" e com quem espera "dialogar". E mesmo o candidato do Chega não a leva a perder muito tempo - confrontada com os ataques de Ventura que lhe chamou 'candidata cigana', chutou para canto e disse que não se candidata "contra ninguém". O combate de Ana Gomes - que arrancou em pose institucional - é, sobretudo, dentro do PS e para abanar o PS, cuja "deserção" das presidenciais diz "não compreender nem aceitar".

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler