Ana Gomes candidata a Belém. “Esperei meses e meses que o meu partido apresentasse um candidato”

Depois de um longo tabu sobre a sua candidatura a Belém, Ana Gomes anunciou oficialmente esta quinta-feira a entrada na corrida à Presidência da República. Uma candidatura que serve para preencher um espaço da esquerda e para travar projetos "nocivos" para o país.

"Antes e depois do 25 de Abril esta casa sempre acolheu quem se bate pela liberdade e democracia. Estes são os dois temas que me trazem aqui hoje. Declaro-me candidata nas próximas eleições presidenciais", afirmou Ana Gomes em conferência de imprensa a partir da Casa da Imprensa, em Lisboa.

Após vários meses a defender que o PS deveria ter um candidato presidencial próprio, Ana Gomes confirmou apenas no início desta semana que entraria na corrida a Belém, considerando vital travar a extrema-direita. "Hoje começa uma nova etapa na minha vida pública", tinha afirmado Ana Gomes na sua página do Facebook, pouco antes do anúncio oficial. E no discurso, não tardou o ataque ao seu partido. "Durante meses e meses esperei que o meu partido apresentasse o seu candidato", disse. “Não compreendo nem aceito a desvalorização de um ato tão significante como a eleição para a Presidência da República, trata-se do mais alto cargo do sistema semipresidencialista, segundo a Constituição".

Ana Gomes questionou como o "socialismo democrático" poderia não participar na eleição a Belém, sobretudo em "tempos estranhos" como o da crise decorrente da pandemia. E recusou que a sua candidatura divida a PS. "Assim seria se o PS tivesse candidato. Não quero nem dividir o PS nem o país”, afirmou perentória.

A ex-dirigente socialista disse acreditar que os militantes do PS saberão "pensar pela própria cabeça" e decidir qual o candidato que irão apoiar. “Não me candidato contra ninguém. Candidato-me pelos portugueses. É contra ideias, contra projetos que considero nocivos para o país”, acrescentou.

E considerou também que a sua candidatura serve também para travar "forças antidemocráticas espreitam oportunisticamente" e que só "podem trazer "repressão e violência", referindo-se indiretamente a André Ventura. A ex-eurodeputada lamentou ainda que o sistema se tenha deixado "se capturar por interesses financeiros e económicos", saindo em defesa de uma das suas bandeiras, o combate à corrupção.

Em maio, quando o primeiro-ministro numa visita à Autoeuropa disse esperar regressar à fábrica de Palmela com o Presidente da República, sugerindo a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes teceu fortes críticas à atitude do chefe do Governo.

Foi nessa altura que a socialista admitiu que iria refletir sobre a sua candidatura à Presidência da República, garantindo que a "democracia não está suspensa no Partido Socialista (PS)".

A nível interno, se o PS mantém o silêncio em relação à candidatura de Ana Gomes, o antigo eurodeputado Francisco Assis já declarou o apoio à socialista. Aliás, desde o início do ano, que Assis tem manifestado apoio a uma eventual candidatura da ex- eurodeputada, tendo considerado em janeiro, em declarações à Rádio Renascença que "não há personalidade em melhores condições do que Ana Gomes para ser candidata à Presidência da República".

Tal como o Expresso avançou no sábado, Ana Gomes acelerou contactos recentemente com vista a obter apoios nomeadamente junto de Manuel Alegre. Apesar de o histórico socialista ainda não ter decidido quem irá apoiar, não hesitou esta semana em lamentar a indefinição no PS e o facto de o partido ainda não ter tomado uma posição oficial face à candidatura de Ana Gomes.