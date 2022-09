Novo Banco. Agendado para dia 25 debate no Parlamento sobre propostas de comissão de inquérito

O debate e votação das propostas sobre uma comissão de inquérito parlamentar ao Novo Banco foram agendados para o próximo dia 25 de setembro. A decisão foi tomada esta quarta-feira na primeira reunião da Conferência de Líderes da rentrée no Parlamento.

Alguns partidos defenderam que o plenário deveria ser agendado antes, mas o PS considerou que não estava em causa um assunto de grande urgência. Ficou também agendado para o dia 17 o plenário que vai debater a proposta do PCP para reversão da venda do Novo Banco.

Foi há uma semana que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda decidiu avançar com uma proposta de comissão de inquérito ao Novo Banco, um dia após o relatório da auditoria ter revelado perdas de mais de 4 mil milhões de euros.

De acordo com a deputada Mariana Mortágua, o objetivo é procurar "transparência" e "decisões" que poderiam ter sido evitadas de forma a apurar os responsáveis pelo buraco financeiro do banco, sejam instituições públicas ou a atual gestão privada.

Tal como o Expresso avançou, o PS admite também avançar com uma proposta de inquérito parlamentar à instituição num âmbito mais alargado. O deputado João Paulo Correia adiantou que o texto deverá propor se analise a situação e se apurarem responsabilidades não só no Novo Banco, mas no antigo BES sob a liderança de Ricardo Salgado.

Funcionamento de pandemia

Ficou ainda decidido que as regras de funcionamento da Assembleia da República vão manter-se no âmbito da pandemia. Ou seja, continuará a haver quórum reduzido no hemiciclo e as mesmas regras das comissões depois de o Parlamento ter assinalado no final de abril, com o fim do Estado de Emergência, o regresso parcial à normalidade, com três plenários semanais mas apenas 1/5 dos deputados no hemiciclo.

Na próxima quarta-feira, a Conferência de Líderes volta a reunir-se para decidir a fixação dos tempos das grelhas dos debates nas comissões e em plenários, no âmbito das alterações ao Regimento do Parlamento. Está previsto que a grelha seja fixada no início de cada legislatura face à "representatividade dos partidos".