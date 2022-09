Costa quer que o país “recomece dentro de momentos”. “Temos de investir em tudo”, diz

Há seis anos, era José Manuel Durão Barroso presidente da Comissão Europeia e apelidava os 26 mil milhões que Portugal podia aceder de fundos comunitários de “pipa de massa”. Uma pandemia aconteceu e vem aí de novo uma “pipa de massa”, muito superior à de 2014, mas Costa nãor que classificá-la, quer distribuí-la. E para já a mensagem que quer deixar é que a distribuição do dinheiro não ficará restringida nem à ciência, nem ao território, nem às empresas: “Temos de investir em tudo”, disse numa visita em Guimarães à bienal de arte têxtil.

Um dos problemas que Portugal enfrenta na distribuição dos fundos será na escolha dos investimentos que sejam úteis e que se enquadrem quer nas regras do Fundo de Recuperação e Resiliência, criado para fazer face aos efeitos provocados pela pandemia, quer no que Portugal quer fazer com o próximo quadro financeiro plurianual. Aos empresários do setor têxtil, Costa quis dizer que não irão ficar de fora, porque conta com as indústrias mais tradicionais e as mais contemporâneas é que deve haver um “casamento” entre indústrias, ciência e tecnologia porque “só assim o país poderá ser reindustrializado”.

Numa mensagem mais motivacional, o primeiro-ministro lembrou que “não podemos perder a vida com o vírus” e por isso temos de fazer uma adaptação individual e enquanto comunidade, mas que “não podemos deixar cair os braços nem desistir. E momento de arregaçar as mangas”. Apelando, por fim, ao espírito dos antigos que “contra ventos e marés e também contra o vírus” Portugal irá regressar a um caminho de crescimento.

Foi aqui que, enganando-se no ano (falou em 2019 quando era 2020), Costa usou a metáfora de quando o sinal da RTP era interrompido e aparecia a mensagem “a emissão recomeça dentro de momentos”. Costa quer que o país retome o caminho não no ponto onde estava “em Fevereiro de 2019[2020]”, mas no ponto em que estaríamos se “Março não tivesse acontecido”.

Contudo, este caminho é cheio de “incertezas” que têm de ser “incorporadas no processo de decisão”. A maior é mesmo quando é que a pandemia acaba e sobre isso, Costa mostrou-se desanimado pelo revés que hoje aconteceu ao “acordamos com uma má notícia” de que os testes de uma vacina tinham sido suspensos, contrastando com “o enorme otimismo” da “semana passada”.