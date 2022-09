Marques Mendes diz que o PCP não fechou a porta ao próximo Orçamento do Estado

O Partido Comunista Português não fechou a porta para a negociação do próximo Orçamento do Estado. Esta foi a leitura que Luís Marques Mendes, comentador da SIC, fez do discurso de Jerónimo de Sousa, hoje, no encerramento da Festa do Avante, no Seixal.

No entanto, nota que o líder comunista apresentou também um vasto ‘caderno de encargos’ ao Governo, de onde se destaca, por exemplo, a exigência do aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros mensais.

Para além desta referência ao próximo OE, Marques Mendes considera que o discurso de Jerónimo de Sousa virado para dentro do partido, para a militância e “muito ideológico”.

O comentador entende que o que mais desgastou o PCP em todo este processo não foram as críticas dos comentadores nem dos outros políticos mas sim a população em geral e em especial muitos dos militantes comunistas: “isso é que desgastou o PCP” e vai acabar por “afastar a sua base de apoio”. Marques Mendes disse ainda que o PCP só se pode queixar de si próprio e que tem vindo a cometer vários erros, desde logo com a sua integração na ‘geringonça’ no governo anterior.

Políticos condenados não poderão ser nomeados para funções políticas em eleições futuras

O comentador disse ainda no comentário habitual de domingo nà noite, na SIC, que teve acesso ao documento apresentado esta segunda-feira pela Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, de estratégia de combate à corrupção.

“Genérico”, mas “necessário”, na opinião de Luís Marques Mendes, nele vêm “sinais importantes”, como “a preocupação com o fim dos megaprocessos” e um reforço em penalizar as empresas, “e não apenas as pessoas individuais”, bem como um reforço de meios para as entidades responsáveis por investigação. Mas mais que tudo, o comentador sublinha uma medida que diz defender “há anos, contra todos os partidos políticos”: os políticos condenados não poderão ser nomeados para funções políticas em eleições futuras.

Rui Pinto, entre vilão e herói, “teve um contributo importantíssimo para algumas revelações essenciais”

Sobre o arranque do julgamento a Rui Pinto, o “hacker informático” autor do processo Football Leaks, sobre casos de corrupção no futebol, Marques Mendes considerou que não se pode chamar herói a um “pirata informático” capaz de entrar nas caixas de email da Procuradoria Geral da República e de um juíz. No entanto, “ainda que, por métodos censuráveis”, acha que “teve um contributo importantíssimo para algumas revelações essenciais”.

No caso capaz de dividir a opinião pública entre quem o considera um heróis e quem o considere um vilão, o comentador revelou crer que a medida de prisão preventiva, para o hacker, foi “exagerada” e antecipa ter havido um “certo acordo” entre Rui Pinto e as autoridades, positivo pelo facto de agora “as autoridades terem acesso a conteúdos antes encriptados e poderem avançar com investigações, sobretudo no combate à corrupção”.



Devemos correr riscos com a abertura das escolas, mas não com público no futebol

Numa altura em que ressurge, no cerne da opinião pública, a hipótese de um regresso do público aos estádio de futebol, Luís Marques Mendes, embora se autodenomine um amante do desporto, diz que “há riscos que não temos de correr”, por comparação a “matérias em que temos de correr o risco, como o caso do regresso às aulas”. Neste âmbito, o que mais preocupa o comentador é o pânico. “Temos de fazer um esforço para tratar com alguma normalidade os casos que vão surgir aqui e acolá”, defendeu.

Noutro tema, polémico, ainda no âmbito da educação, julga ter havido “muita insensatez” na atitude do secretário de estado envolvido com o caso dos dois alunos, irmãos, que chumbaram de ano por terem faltado à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Marques Mendes julga que o secretário de Estado-adjunto e da Educação, João Costa, “em vez de ter sido um incendiário, deveria ter sido um bombeiro”. Deveria ter acatado a decisão do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco em passar os alunos de ano, mas, em vez disso, ordenou os alunos a cumprirem um plano de recuperação, com quatro aulas, incluindo trabalhos sobre direitos humanos, sustentabilidade e diferenças de género, caso contrário recuariam dois anos, até ao 5º e 7º anos. “Acho mal, deveria ter deixado a escola decidir”. Considera, no entanto, que a disciplina “deve ser obrigatória e não opcional”.