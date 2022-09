Marine Le Pen diz que reeleição de Ventura por mais de 99% é um “bom presságio” para as Presidenciais

A líder da União Nacional, Marine Le Pen, felicitou este domingo André Ventura pela sua reeleição enquanto líder do Chega. No Twitter, a dirigente do partido de extrema-direita francês (ex-Frente Nacional) considerou que a reeleição de Ventura por 99,1% dos votos constitui um bom sinal para a corrida a Belém, onde participa o presidente do partido.

"Que bom presságio para as próximas eleições Presidenciais em Portugal!", exclamou Le Pen num post naquela rede social.

Ao Expresso, André Ventura diz que estas declarações de Marine Le Pen mostram que os "grandes nomes da direita nacionalista europeia apenas confiam no Chega para fazer a rutura com o sistema em Portugal".

"Agradeço à Marine Le Pen e ao povo francês de direita a felicitação pela minha vitória de ontem e a confiança que têm no partido Chega para fazer as mudanças de que Portugal precisa", acrescentou.

Foi em julho que o Chega aderiu oficialmente ao partido europeu Identidade e Democracia (ID), que integra também as forças políticas de Marine Le Pen e Matteo Salvini, em França e Itália. A líder da extrema-direita francesa, que é candidata às eleições Presidenciais em 2022, já foi convidada por André Ventura para participar no II Congresso do Chega, que está agendado para 19 e 20 de setembro, em Évora.

No próximo fim de semana, o líder do Chega irá deslocar-se a Itália para se reunir com Salvini e convidá-lo pessoalmente para estar presente no Congresso do partido.

André Ventura foi reeleito este sábado presidente da direção nacional do Chega com 99,1% dos votos, duas semanas antes do II Congresso nacional.

“A partir de hoje começa uma nova fase no Chega: um partido, um líder e um destino. E esse destino é o Governo de Portugal. Nós hoje começamos a fazer esse caminho”, declarou André Ventura em conferência de imprensa a partir da sede do partido.

Cerca de 11 mil militantes foram chamados a escolher também no sábado as listas de delegados distritais e regionais e a pronunciar-se sobre a pena de morte num referendo interno, onde o 'não' venceu com 56% dos votos.