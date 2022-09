Jerónimo disponível "até poder". O “Avante!” mais polémico de sempre em cinco pontos

Na manhã deste domingo, entre camaradas de máscara e com a devida distância social, Jerónimo de Sousa deixou escapar aos jornalistas a sua vontade: "Em qualquer circunstância, o partido pode sempre contar comigo até eu poder..." O Comité Central decidirá, mas aos 73 anos, o secretário-geral parece sem vontade de se reformar. Em que papel pode o partido contar com ele? O nome do candidato presidencial saber-se-á em breve e o do líder em novembro... Cinco perguntas e respostas sobre esta polémica edição da Festa do "Avante!".

