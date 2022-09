UE Pedro Marques lidera propostas de política fiscal

Pedro Marques vai ser o coordenador para a área da política de fiscalidade da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D), grupo a que pertence o PS no Parlamento Europeu. A escolha será formalizada na próxima semana, mas a eleição do socialista é um dado adquirido.

O ex-ministro será o principal rosto dos eurodeputados socialistas numa matéria que já está no centro da agenda: num momento de grave crise económica, o Parlamento Europeu vai dando sinais de que não aceitará futuros Orçamentos da União sem que existam novas fontes de receita tributárias.

Em declarações ao Expresso, Pedro Marques não esconde que essa é também uma das suas prioridades. “Os Estados-membros, mesmo os países frugais ou a direita mais conservadora que sempre teve reservas, já entenderam que é preciso criar receitas europeias. Demos um passo profundo de integração com a questão das dívidas e agora temos de dar este: encontrar receitas para pagar o plano de recuperação.”

Na calha, estão dois novos impostos. O primeiro, para combater práticas de concorrência tributária consideradas desleais dentro da UE — países com regimes fiscais de tal forma favoráveis que atraem recursos de outros Estados-membros. A este propósito, o exemplo mais citado é o da holding que detém a Jerónimo Martins e que tem sede social na Holanda.

Mesmo sublinhando que é “cedo” para avançar com detalhes concretos, Pedro Marques admite que a ideia passe por uma base tributável mínima comum a todos os Estados-membros e um modelo de retaliação fiscal para os prevaricadores para “evitar que existam offshores dentro da UE”.

Pedro Marques vai também coordenar o desenho final de um imposto sobre grandes fortunas. Em paralelo, os socialistas europeus esperam que seja possível avançar finalmente com impostos sobre os negócios digitais (com olho posto nos gigantes da internet) e encontrar novas formas de tributação na área do ambiente. “Há países que já aplicaram modelos concretos [nesses domínios]. O grande desafio é transformar essas receitas em receitas europeias”, nota.

Este é o regresso de Pedro Marques à primeira linha da política europeia depois de frustrada a sua nomeação para comissário europeu — a escolha acabou por recair sobre Elisa Ferreira, apesar de o ex-ministro (que foi cabeça de lista nas eleições) ter sido sempre o plano original de António Costa.