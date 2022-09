Mário Centeno e Novo Banco: obstáculos entre PS e BE

A tão esperada auditoria especial ao BES/Novo Banco trouxe à semana política um misto de déjà vu — por remeter as principais perdas para o tempo de Ricardo Salgado —, e de potencial explosivo, ao colocar no centro das atenções não só a atual gestão do Novo Banco, como o atual Governo e Mário Centeno, na sua dupla condição de ex-ministro das Finanças e governador do Banco de Portugal (BdP).

Tudo acontece no momento em que o primeiro-ministro quer um acordo duradouro para a legislatura e o BE, que admitiu negociar, pôs exatamente o Novo Banco no centro da equação. A banca e o Novo Banco em especial são uma luta do partido de Catarina Martins que vai usar as duas dimensões políticas, negociações e comissão de inquérito, para não deixar cair a bandeira.