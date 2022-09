JSD volta a colocar o ‘outdoor’ contra a Festa do Avante. “Há quem não saiba conviver com a liberdade de expressão”

A Juventude Social-Democrata (JSD) voltou à carga e horas após ter visto o seu cartaz de protesto contra a realização da Festa do Avante ser retirado, regressou este sábado às imediações da Quinta da Atalaia, no Seixal, para repetir o gesto.

“Hoje de manhã foi-nos comunicado que quem retirou o outdoor foi a Câmara Municipal do Seixal”, disse ao Expresso Alexandre Poço, líder da JSD. “E colocamos novamente este outdoor, agora um pouco mais afastado da porta da Festa do Avante. A Câmara do Seixal não permitiu que colocássemos no mesmo local”, diz. “Há quem não saiba conviver muito bem com a democracia e com a liberdade de expressão de todos.”

Decorrente da retirada do primeiro cartaz, a JSD formalizou uma queixa-crime junto da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Comissão Nacional de Eleições (CNE). “A CNE já veio admitir que, tendo em conta que estamos em período eleitoral para as eleições regionais dos Açores [25 de outubro], a retirada de propaganda política é um crime.”

Questionado sobre se estando em causa apenas a colocação de um único cartaz, a ação da JSD não pode ser encarada como uma atitude provocatória, o dirigente social-democrata respondeu: “Em democracia, não concebo a expressão de uma opinião política como uma provocação”.

Ao mesmo tempo, “a JSD quis demonstrar com esta iniciativa a sua solidariedade com os moradores e comerciantes do Seixal que têm, ao longo dos últimos dias, manifestado a sua discordância, organizaram uma manifestação”.

Se o cartaz de hoje voltar a desaparecer, a resposta está ainda em aberto. “Iremos avaliar se fará sentido colocar pela terceira vez o cartaz. Agora o que não podemos aceitar são práticas antidemocráticas de forças políticas, seja a Câmara Municipal seja o PCP.”