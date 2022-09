Ventura e Chega violam regras do distanciamento social

Mesas corridas sem distanciamento, pessoas próximas umas das outras sem máscara, uma campanha à antiga do líder, com beijos e abraços a apoiantes — como se não houvesse pandemia. Tem sido esse o panorama de vários jantares-comício do Chega pelo país, embora André Ventura garanta que as normas sanitárias são cumpridas: há desinfetante e medição da temperatura à entrada das iniciativas. No polémico jantar de Leiria (8 de agosto), por exemplo, onde atuou o cantor Olavo Bilac, mais de 400 participantes sentaram-se em 14 mesas corridas de 30 lugares cada uma, sem qualquer distanciamento social, o que é visível nas fotografias e vídeos divulgados pelo partido. Nesse comício, em que distribuiu beijos e abraços pelos simpatizantes, o candidato à Presidência da República chegou sem máscara, acompanhado pela mulher e por outros dirigentes do partido, e sem manter a distância social. As imagens divulgadas nas redes sociais e na TV do Chega não deixam margem para dúvidas. E houve inclusive apoiantes que alertaram para a situação, sabe o Expresso.

Há 15 dias, na rentrée do partido, em Loulé, o cenário repetiu-se, apesar das mesas, neste caso, serem redondas e para grupos de 10 pessoas. No comício algarvio, Ventura não respeitou as normas de distanciamento e dirigiu-se a todas as mulheres para oferecer uma flor, sem usar máscara, enquanto os participantes se misturavam sem os cuidados recomendados. No último evento do partido, no passado sábado — que reuniu 450 pessoas em Almada nos mesmos moldes —, o líder do partido subiu ao palco, abraçou dirigentes da estrutura distrital e foi cumprimentando outros apoiantes, também sem máscara. Aliás, num estilo de atuação que tem paralelo no brasileiro Jair Bolsonaro.