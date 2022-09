Rio recupera Carlos Moedas, Poiares Maduro e Pacheco Pereira

O Conselho Estratégico Nacional (CEN) vai lançar um Conselho Consultivo que terá personalidades como os ex-ministros Miguel Cadilhe e Daniel Bessa, o ex-militante socialista e antigo candidato presidencial Henrique Neto, Miguel Poiares Maduro, Carlos Moedas ou Pacheco Pereira.

“O novo órgão irá reunir pela primeira vez no próximo dia 12 de setembro , em Coimbra, num encontro que juntará também todos os coordenadores temáticos nacionais, com o objetivo de ouvir as ideias destes “conselheiros” para o programa de retoma nacional que o partido irá apresenta no final do mês de setembro, de acordo com o anunciado pelo Presidente do PSD, Rui Rio”, pode ler-se numa nota enviada às redações.

“O Conselho Consultivo tem como principal função debater as prioridades políticas para o país, nas respetivas áreas de intervenção, colaborando, assim, para o trabalho a realizar pelo Conselho Estratégico Nacional de preparação de um programa político alternativo para o Portugal, com o envolvimento e participação da sociedade civil”, pode ainda ler-se.

David Justino, que também é coordenador do CEN para a área da Educação, será o presidente do Conselho Consultivo do CEN. A lista completa de membros é: Ana Isabel Miranda, António Fidalgo, Carlos Borrego, Carlos Moedas, Dália Costa, Daniel Bessa, Henrique Neto, J. P. Barbosa de Melo, João Joanaz de Melo, João Falcão e Cunha, Jose Nunes Liberato, José Pacheco Pereira, Licínio Lopes Martins, Luís Filipe Pereira, Luís Pais de Sousa, Luís Todo Bom, Luís Mira Amaral, Luís Alves Monteiro, Manuel Antunes, Maria Margarida Marques, Maria do Céu Ramos, Miguel Cadilhe, Miguel Poiares Maduro, Pedro Lynce, Pedro Roseta, Teresa Maria Gamito, Tiago Costa, Vitor Gonçalves e Vladimiro Feliz.