Taxas europeias. Mais um passo aprovado para que a "bazuca" da UE chegue em janeiro

Antes de a "bazuca" europeia de fundos chegar aos diferentes países, percorre um longo caminho burocrático e de instituições. Esta segunda-feira foi dado mais um passo e é considerado pelos intervenientes como "histórico". A Comissão de Orçamento do Parlamento Europeu aprovou esta segunda-feira o modelo dos novos recursos próprios, as taxas que irão financiar o orçamento europeu. Depois disto tem de ser aprovado pelos líderes europeus (por unanimidade) e depois pelos parlamentos nacionais. Um longo caminho até que veja a luz do dia e com vários obstáculos pelo caminho.

O que "novos recursos próprios" significa, na gíria europeia, é que se devem procurar novas formas de financiar o orçamento europeu além das contribuições dos estados-membros e, agora, através dos empréstimos pedidos em nome da Comissão Europeia. Também António Costa os defende - e defendeu nas longas negociações europeias até ao Verão - que se avançasse rapidamente com estes mecanismo. O eurodeputado social-democrata, José Manuel Fernandes, co-autor do relatório aprovado esta terça-feira, dá exemplos concretos de novas taxas que podem servir o propósito: "Taxa sobre os gigantes do digital, o mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras, uma taxa sobre as transações financeiras e o sistema de emissões de carbono. Acresce ainda a contribuição sobre os plásticos". Propostas que parecem ir ao encontro do que tem sido defendido pela própria Comissão Europeia e pelo programa Green Deal.

Além desse reforço por outros meios do financiamento do orçamento europeu, para financiar os fundos e programas que foram lançados ao abrigo do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, esta aprovação permite viabilizar os montantes previstos para a parte das subvenções do Fundo de Recuperação Económica, para enfrentar os efeitos da crise. Este fundo, quando aprovado, dividiu-se entre subvenções (subsídios) e empréstimos, este dinheiro serve assim para financiar em parte o dinheiro que será enviado aos Estados como subsídio, o que fazia parte do acordo fechado este verão.

"Esta decisão sobre o sistema de recursos próprios é histórica. Em primeiro lugar, nunca a Comissão Europeia foi aos mercados para reforçar as subvenções, com particular destaque para os 390 mil milhões de euros previstos para subvenções integradas no total de 750 mil milhões do Fundo de Recuperação. Em segundo lugar, há 32 anos que não há um novo recurso próprio", afirma José Manuel Fernandes num comunicado. Com este passo, pela parte do Parlamento Europeu, pretende-se que haja uma aprovação rápida em plenário e seja feita rapidamente a auscultação aos parlamentos nacionais, para que o Fundo possa entrar em vigor no início de 2021. "Desafiamos o Conselho a avançar imediatamente com a aprovação da decisão dos recursos próprios e o processo de consulta aos parlamentos nacionais. O tempo urge! Queremos o Fundo de Recuperação disponível em 01 de janeiro de 2021", escreve o eurodeputado social-democrata.

O relatório será debatido no plenário do Parlamento ainda este mês e depois terá de ser aprovado pelo Conselho Europeu (por unanimidade) e depois pelos parlamentos nacionais. A grande incógnita para que tudo avance chama-se Hungria.