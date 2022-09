Hugo Soares: “É tempo de o PSD arrepiar caminho. E de Rui Rio assumir os seus equívocos”

Hugo Soares, antigo líder parlamentar do PSD, não tem dúvidas: com o mais recente chega para lá de António Costa ao PSD Rui Rio perdeu uma parte considerável do argumentário que o levou à liderança social-democrata. É isso mesmo que escreve num longo artigo de opinião publicado no Expresso, em que aproveita para lançar um repto ao presidente do PSD: tem obrigação de “arrepiar caminho”.

Na entrevista publicada este sábado na revista E, António Costa deixou claro que “no dia em que a subsistência [do Governo] depender do PSD, este governo acabou”. Para desfazer qualquer dúvida, o primeiro-ministro acrescentou ainda que se Bloco de Esquerda e PCP “sonham que vão colocar o PS na condição de ir negociar com o PSD a continuação do Governo, podem tirar o cavalinho da chuva, pois não negociaremos à direita a subsistência deste Governo”.

Ora, perante esta manifestação de (des)interesse de António Costa, e sabendo que o líder social-democrata sempre mostrou disponibilidade para dialogar com o PS, Hugo Soares deixa uma pergunta: “Se Rio não serve, como se propôs, para ajudar o PS e não serve para ser alternativa ao PS, então para que serve”?

“Rui Rio vê assim a pedra angular da sua liderança desmoronar: a ideia de poder contribuir, na governação socialista, para reformar o País. Perdeu, pois, a possibilidade de se apresentar aos eleitores como alternativa e de poder responsabilizar toda a esquerda pelo fracasso da governação e aparece ao País como uma espécie de noiva enjeitada. Desta maneira, vem esvaziando o PSD como alternativa credível e alimentando outras formações partidárias que pressentem a oportunidade que a ausência de combate e estratégia política do PSD lhes oferece”, escreve o antigo líder parlamentar.

Crítico desde a primeira hora da presidência de Rui Rio, Hugo Soares termina o artigo lançando um repto e uma provocação ao líder social-democrata:

“É tempo, pois, de o PSD arrepiar caminho. E de Rui Rio assumir os seus equívocos. O caminho passa por liderar a oposição e combater o PS e António Costa como nunca fez. (...) Mas a verdade é que toda esta nova estratégia é a antítese daquela que Rui Rio acreditou e defendeu... e aí pode colocar-se um problema de credibilidade. Ou seja, Rui Rio corre o risco de ser visto como uma espécie de Groucho Marx: 'Estes são os meus princípios. Se não gostar tenho outros...'”.