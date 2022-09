PS e ordens profissionais a caminho de nova guerra em setembro

O caldo está entornado entre António Costa e algumas das ordens profissionais, sobretudo as que estão no centro da resposta à pandemia: médicos e enfermeiros, a que se juntam advogados. As restantes olham para a tensão das últimas semanas com o primeiro-ministro — e para a decisão do PS em avançar com uma revisão da lei que rege as ordens — e querem pôr água na fervura. Em tempo de pandemia, desejam evitar o contágio da guerra com o Governo, mas vem aí mais um entrave com a alteração à legislação, a ser apresentada já em setembro pelos socialistas. A proposta foi relançada em pleno clima de tensão e, por isso, é vista como uma “vingança”, dado que pode retirar poderes e financiamento às ordens profissionais.

Esta quinta-feira, as 17 ordens reuniram-se no Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP), com o objetivo de avaliar a resposta a dar, e todas concordaram que é tempo de tréguas, para evitar uma escalada de tensão, num momento em que a pandemia não abranda, só tende a agravar-se. “O que está dito está dito, não há que desvalorizar, mas não se pode pôr mais gasolina na fogueira”, diz ao Expresso o presidente do CNOP, Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros. “Não vamos alimentar isto, vamos pelo diálogo”, acrescenta.