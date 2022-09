Governo decreta “contingência” para recuperar poder

Com a pior sequência de novos casos desde 10 de julho (1162 em três dias), vendo vários países europeus em esforço para travar uma segunda vaga e na iminência de um regresso às aulas e ao trabalho como não se vê desde março, o Governo ouviu um alerta da ministra da Saúde no Conselho de Ministros e decidiu agir preventivamente: anunciou que todo o país estará de volta ao “estado de contingência” a partir de 15 de setembro.

O objetivo do Governo, confirmou o Expresso, é recuperar instrumentos para poder agir mais determinadamente se e quando a situação em Portugal voltar a dar sinais de perigo de expansão da pandemia, atribuindo ao Conselho de Ministros reserva de competências para aplicar “medidas especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal”. O caso de Lisboa e Vale do Tejo é exemplificativo disso: tendo permanecido em situa­ção de “contingência”, o Governo pode determinar em toda a região, por exemplo, diferentes horários de funcionamento para estabelecimentos comerciais ou de restauração, limitar mais os ajuntamentos e atribuir maior autoridade às autoridades policiais, assim como outra agilidade na mobilização do sistema de saúde para acorrer a situações de emergência. Em estado de alerta, a capacidade de atuação do Estado é bem mais reduzida.