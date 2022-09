António Costa em entrevista: O Montepio preocupa-o? “Temos de estar sempre atentos ao sistema financeiro”

O primeiro-ministro é cauteloso em relação ao Novo Banco nas declarações ao Expresso – feitas durante a grande entrevista que será publicada este sábado na revista E - e remete quaisquer decisões para depois da auditoria que deverá ser conhecida para a semana. Quanto às fragilidades do sistema financeiro, António Costa garante ter indicações de Christine Lagarde, presidente do BCE, de que é de afastar qualquer tipo de cenário de crise. No caso do Montepio, o PM deixa a resposta em aberto e não se compromete. Estará “sempre atento”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler