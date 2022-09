Alterar poderes de fiscalização das ordens? PS diz que essa parte já é "óbvia"

O PS vai mexer na legislação sobre as ordens profissionais a partir de setembro, mas não irá tocar nos poderes de fiscalização das ordens. A notícia é avançada pelo "Público" e surge numa altura em que a auditoria da Ordem dos Médicos ao lar de Reguengos de Monsaraz tem dado polémica: em entrevista ao Expresso, António Costa disse que a ordem “não tem competência legal para fazer esse estudo”, acrescentando que “as ordens profissionais existem para regular o exercício da atividade dos seus profissionais. Ponto. Não existem para fiscalizar o Estado”. O relatório em questão denunciou as “péssimas condições” do lar de Reguengos de Monsaraz, onde em 29 dias morreram 18 pessoas.

Assim, não está previsto que este caso seja enquadrado na discussão da nova legislação - até porque a questão já é "tão óbvia", defendem os socialistas. “As ordens não têm competências para auditar entidades, mas sim os profissionais”, diz a deputada Constança Urbano de Sousa, concretizando que a Ordem dos Médicos pode fiscalizar por exemplo se um médico praticou ou não um ato de negligência, mas não a “entidade inteira” onde o médico trabalha. “Era o mesmo que a Ordem dos Advogados auditar o funcionamento do tribunal de Sintra”, porque trabalham lá advogados. Ou a Ordem dos Arquitetos auditar o departamento de urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa porque lá trabalham arquitetos”, exemplificou ao "Público".

As alterações na lei irão servir para “aumentar a independência entre a função regulativa das ordens e associações e a função representativa e eliminar algumas duplicações”, seguindo recomendações da OCDE, conclui Constança Urbano de Sousa.