Nova geringonça? Bloco admite negociar acordo só para um ano

As negociações com o Governo não são feitas apenas de conteúdo: para o BE há também uma questão de “temporalidade” para o desafio lançado pelo primeiro-ministro. Um acordo duradouro a dez anos, a reboque do plano de retoma da economia, “é uma fantasia”. Um acordo para a legislatura teria sido desejável no pós-eleições, agora é mais difícil, mas não deixa de estar em cima da mesa. Resta uma possibilidade mais terrena, a de fazer um acordo anual com olhos postos em objetivos plurianuais e que não se fique apenas por um compromisso que garanta a aprovação do Orçamento do Estado (OE) para 2021.

O BE admite negociar um acordo anual que contenha Orçamento e matérias extraorçamentais, como o salário mínimo nacional ou a reforma do Código do Trabalho, desde que haja medidas concretas e uma continuidade do caminho. Na prática, o BE não se quer ficar pela negociação de medidas para o OE, nem fazer um acordo tão extenso que se perca no tempo o momento para o concretizar: prefere um “plano político”, uma “clarificação política” do que será a resposta à crise por parte do Governo, disseram ao Expresso dirigentes bloquistas. “Precisamos de um conjunto de medidas de curto e médio prazo. Precisamos de um plano de emergência para 2021, que tenha tradução orçamental”, mas também com consequências fora do OE, como “o salário mínimo ou a reforma laboral”, diz um dirigente. Mas e se for um acordo anual? “Pode ser, há várias temporalidades a ter em conta”, desde logo, a exemplo do que aconteceu em 2015 com as posições conjuntas, em que havia medidas fatiadas anualmente nos orçamentos e medidas extraorçamento.