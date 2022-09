Ligações de militantes do Chega à direita nacionalista investigadas

As autoridades estão a investigar as ligações de vários membros do grupo nacionalista Resistência Nacional, o mesmo que se juntou em frente à sede da associação SOS Racismo com máscaras brancas, ao partido liderado por André Ventura. Depois de a revista “Sábado” ter revelado que Nuno Cardoso, líder do grupo, é militante do Chega, o Expresso apurou que há pelo menos outras duas pessoas referenciadas pelas autoridades como estando associadas ao Chega e sendo membros do Resistência Nacional.

Os investigadores estão na posse, aliás, de várias mensagens trocadas entre membros do Resistência Nacional na rede social Telegram, onde são discutidas, entre outras coisas, que tipo de “lâminas” podem ser transportadas na rua sem que isso implique problemas legais. “A lâmina tem de ser inferior a quatro dedos, mas um bisturi é menor e também mata incoerências”, chega a ler-se.