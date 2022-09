Como votar em pandemia? Eleições regionais nos Açores são teste para as presidenciais

Daqui a dois meses, os Açores vão escolher o novo presidente do governo regional num sufrágio que também serve de balão de ensaio para eleições em segurança durante a pandemia. O objetivo é passar a mensagem de que “não pode ser mais complicado ou arriscado em termos de contaminação do que uma ida ao supermercado”, diz ao Expresso João Tiago Machado, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), para que a abstenção, já de si elevada, não dispare ainda mais quer nas regionais dos Açores, que se devem realizar a 25 de outubro, quer nas eleições presidenciais.

A escolha do futuro Presidente da República deverá acontecer entre janeiro e fevereiro do próximo ano, meses em que ocorre o habitual pico da gripe sazonal, que se sobrepõe, no próximo ano, com uma provável segunda vaga de covid-19. A CNE está em conversações com a Direção-Geral da Saúde para definir critérios, mas a ideia passa por não mudar muito os hábitos: se além da pandemia houver muitas mudanças no ato eleitoral, temem que dispare ainda mais a abstenção.