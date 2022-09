PS gastou mais do que recebeu na campanha das últimas legislativas. Resultado: prejuízo de 367 mil euros

O PS, o PSD e o Chega gastaram mais do que receberam na campanha para as eleições legislativas de outubro de 2019. As contas foram divulgadas pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) e citadas pelo "Público". Já o CDS e a Iniciativa Liberal fizeram lucro, enquanto que BE, CDU (coligação PCP-PEV) e PAN conseguiram que as receitas cobrissem exatamente as despesas efetuadas.

O PS fechou a campanha com um saldo negativo de quase 367 mil euros, o pior entre os partidos com assento parlamentar, apesar de também ter sido o que mais receitas arrecadou: 2,6 milhões de euros, insuficientes perante os quase três milhões de euros gastos. Só em comícios, espetáculos e caravanas foi quase metade do dinheiro: quando apresentaram o orçamento, estavam estipulados gastos de 600 mil euros, mas a despesa derrapou para os 1,5 milhões. Em termos de receitas, os socialistas receberam a maior fatia (mais de 2,3 milhões) com a subvenção estatal.

No caso do PSD, o prejuízo foi bem menor: cerca de 2520 mil euros, com receitas e despesas praticamente de 1,9 milhões de euros, uma subvenção estatal de 1,8 milhões, e um corte nas despesas maior do que planeado inicialmente, com uma poupança de 190 mil euros. O Chega apresentou receitas nulas e gastos acima de 25.600 euros, logo para um prejuízo dessa ordem de valores. O partido de André Ventura disse ao ECFP (que faz parte do Tribunal de Contas) que não recebeu nada através de angariação de fundos, apesar de ter planeado receber 150 mil euros.