Sondagem presidenciais: Ventura sobe ao 2.º lugar nas intenções de voto e Marcelo fica mais longe do recorde de Mário Soares

10,1%. Nas eleições presidenciais do próximo ano, este é o número mágico que coloca André Ventura em segundo lugar na corrida, segundo uma sondagem da Intercampus para o "Jornal de Negócios" e "Correio da Manhã". O líder do Chega conquistou intenções de voto à custa de Marcelo Rebelo de Sousa, que perde praticamente três pontos percentuais face aos 70,8% da última sondagem da Intercampus, em julho, para se fixar nos 67,7%.

Isto significaria que, se as eleições fossem esta terça-feira, o atual Presidente continuaria em Belém, mas ficaria aquém do recorde histórico de Mário Soares nas presidenciais de 1991: 70,35%.

A ex-eurodeputada Ana Gomes surge na terceira posição da sondagem, com um resultado de 8,7%, quando em julho estava nos 9,7%. Marisa Matias (BE) e Jerónimo de Sousa (PCP), putativos candidatos à esquerda, surgem com valores nominais praticamente iguais ao mês passado: 4,2% e 2,5% respetivamente. 4,3% dos inquiridos respondeu que não iria votar ou não votaria em nenhum destes candidatos. A amostra da sondagem Intercampus é de 601 pessoas.