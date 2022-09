PAN e IL querem ouvir ministras da Segurança Social e Saúde antes de pedirem 'cabeças'. Bloco defende Estado mais vigilante

Após o PSD ter anunciado que vai chamar ao Parlamento as ministras da Segurança Social e da Saúde, também o PAN, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal querem respostas do Governo às mortes em lares de idosos e, em particular, ao que aconteceu no Lar de Reguengos de Monsaraz. Os pedidos de audição surgem depois de Ana Mendes Godinho ter afirmado em entrevista ao Expresso que o seu objetivo “não é apurar responsabilidade de surtos nos lares”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler