Marques Mendes: “Ana Mendes Godinho tem sido uma desilusão. Parece um caso de inadaptação ao posto de trabalho”

“O que nasce torto tarde ou nunca se endireita”. O velho ditado popular resume na perfeição, diz Luís Marques Mendes, o caso do lar de Reguengos de Monsaraz. No seu habitual espaço de opinião, Marques Mendes classificou de “lamentável” todo o episódio que envolve a instituição onde morreram 18 pessoas na sequência de um surto de covid-19. Na opinião do comentador “falhou tudo neste processo”, a começar na fiscalização e a culminar na entrevista concedida este sábado ao Expresso por Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

“Este episódio do lar de Reguengos é lamentável a todos os títulos. É lamentável antes, porque como veio demonstrar o relatório feito pela Ordem dos Médicos aquele lar não estava manifestamente preparado para servir os idosos, só que o Estado falhou e não fiscalizou”, realça. Durante a tragédia, aponta ainda Marques Mendes, “as coisas também não correram bem”. O comentador recorda que “a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, deslocou-se ao local e não foi publicamente capaz de apontar um erro ou uma falha, coisa que o relatório vem depois apontar até à exaustão”.

E para Luís Marques Mendes o Governo também não sai beneficiado na gestão deste caso com a entrevista da ministra do Trabalho ao Expresso no último sábado. “A entrevista que a ministra Ana Mendes Godinho deu ontem ao Expresso é outro acontecimento profundamente lamentável”, diz. Para o comentador, “uma ministra, com a responsabilidade dos lares dizer, por exemplo, que não leu este relatório da Ordem dos Médicos, para além de também acrescentar outras coisas como que o seu objetivo não é detetar quais são as responsabilidades destes surtos, é uma manifestação de insensibilidade enorme”.

Luís Marques Mendes diz que a prestação de Ana Mendes Godinho enquanto titular da pasta da Solidariedade e Segurança Social “tem sido uma desilusão” comparando-a a uma situação de “inadaptação ao posto de trabalho”: “Tudo lhe corre mal”. Na entrevista ao Expresso, em particular, “foi muito infeliz”. “Teve um exercício de insensibilidade social e ao mesmo tempo de alguma sobranceria e alguma falta de responsabilidade. Tudo aquilo que não deve existir num ministro, muito menos um ministro que é da solidariedade e segurança social”, reforça.

Porém, defende que, apesar de estar debaixo de fogo e de alguns partidos da oposição terem já pedido a sua demissão na sequência das declarações deste fim-de-semana, a ministra vai manter-se no cargo. “O primeiro ministro não vai subsitituí-la agora. Ela vai ficar, mas vai ficar mais frágil, com menos autoridade e vai ter menos respeito da parte das pessoas”.

Recorde-se que as declarações de Ana Mendes Godinho ao Expresso, este sábado, foram entendidas como uma desvalorização do que está a acontecer nos lares. A onda de reações que gerou entre os partidos da oposição, que exigem a sua presença no Parlamento para explicar o caso Monsaraz, levou o gabinete da ministra a emitir um comunicado em que acusava o Expresso de “descontextualizar” as suas declarações. O jornal acabaria por divulgar ao final do dia de sábado o áudio da entrevista.

Governo será "fortemente penalizado" com um eventual surto no "Avante!"

No seu espaço de semanal de comentário na SIC Notícias, Luís Marques Mendes destacou ainda a importância do Governo se preparar para uma segunda vaga da pandemia. E lança avisos: “Imagine-se um surto ou um contágio na Festa do Avante. Se isso acontecer, o Governo vai ser fortemente penalizado. Porque toda a gente vai dizer que abriu uma exceção. A situação vai ser muito mais pesada. Tudo vai ser diferente e a partir de agora exige-se a uma preparação adequada”.

Ainda sobre as ameaças de extrema-direita a cidadãos, deputados ou outras figuras públicas, recorda que apelar ao racismo e fazer ameaças é crise e por isso, os tribunais têm de funcionar. Cita como exemplo do que não deve acontecer o caso de Marega, o jogador do Porto que foi alvo de comentários racistas - seis meses passados, ainda não se conhecem quaisquer decisões dos tribunais, judiciais ou mesmo desportivos.

Ainda assim, há algo claro para o ex-líder social-democrata: estes atos e ameaças devem ser alvo de condenação, ao contrário do que pensa "alguma direita". Recorde-se que Rui Rio, presidente do PSD, não se pronunciou sobre os acontecimentos dos últimos dias, que incluíram um vigília de membros de organizações de extrema-direita em frente ao SOS Racismo e ameaças por e-mail a deputadas e ativistas antirracismo.

