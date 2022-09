Bobos, bufões e a tragédia da política internacional. Um ensaio de Francisco Louçã

Em julho de 2017 — foi só mais um episódio de uma lista já entediante —, o Presidente norte-coreano Kim Jong-un confirmou o lançamento de um míssil. Como era o dia da comemoração da independência dos EUA, dedicou o evento aos “bastardos americanos”, para que “saíssem do tédio”, e ao seu Presidente, o “demónio nuclear” e “cão raivoso”. Trump respondeu com um tuíte amável: “Porque é que Kim Jong-un me insulta chamando-me ‘velho’, se eu NUNCA lhe chamaria ‘pequeno’ e ‘gordo’? Ora bem, eu tento tanto ser seu amigo — e talvez um dia isso aconteça!” Aconteceu, mas isso até nos será razoavelmente indiferente, dado sabermos que se podem abraçar numa manhã como continuar estes jogos florais com ameaças tonitruantes nessa mesma tarde. E depois a saga continuou: que sou um “supergénio”, que os cientistas “ficam espantados por eu saber tanto sobre o vírus” (por ter um dia conversado com um tio professor universitário que morreu há 35 anos), que “pedi aos meus que testassem menos”... E isto é só uma amostra. Podemos tratar esta enxurrada como se nos fosse alheia, nada mais do que um recreio banal, entre tantos outros de um universo sem bússola, promovido por um Presidente que tem feito milhares de tuítes deste jaez durante o seu mandato. Mas talvez seja tempo de levar a sério a charada e de enfrentar a questão mais difícil: terá Trump sido eleito apesar desta prosápia ou graças a ela?

Tenho vivido essa perplexidade como porventura qualquer outra pessoa que lê esta Revista: como compreender que o cargo político mais poderoso do mundo seja ocupado por alguém que não só parece tão despreparado para o cargo como exibe com volúpia a sua imaturidade? Será que sublinhar a farsa é uma forma calculista de mascarar o seu sentido? Ou será até que apontar o ridículo do rei que vai nu é nada menos do que um incentivo aos seus apoiantes para o adorarem? Deve então constatar-se o óbvio, sob risco de favorecer a encenação, ou ignorá-lo, podendo assim consagrar o seu sucesso? A minha resposta é que se trata aqui de uma tecnologia política que fabricou os seus atores naturais, uma nova espécie de animal social, e que, nesta era tempestuosa, essa é uma outra forma de mandar.