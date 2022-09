Portugal pede 5,9 mil milhões para financiar lay-off

A competição na União Europeia para os 100 mil milhões de euros de empréstimo para financiar medidas de apoio ao emprego (a linha SURE) será renhida. Portugal pediu esta semana 5,9% dessa verba para três anos e não tem garantia que ela lhe seja atribuída na totalidade.

A carta para a Comissão Europeia com a formalização do pedido seguiu no início desta semana, confirmou ao Expresso o Ministério das Finanças. E a carta traz novidades: o Governo requer não só o dinheiro a três anos, até 2022, como o faz num valor acima do que estava previsto no Orçamento suplementar: “5,9 mil milhões (considerando despesas entre 2020 e 2022)”, respondeu o gabinete do ministro das Finanças, João Leão, ao Expresso.