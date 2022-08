Movimento independente afeto a Rui Moreira sustenta que escolha dos presidentes das CCDR entre PS e PSD é um embuste

A direção da Associação Cívica afeta a Rui Moreira avisa que, a confirmar-se a notícia que o PS e o PSD estão a negociar os nomes dos candidatos a presidentes das cinco comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR), a situação é “preocupante” e a eleição indireta, prevista para outubro dos futuros presidentes, “é um embuste”, que nada tem de descentralizadora.

“Nada que nos surpreenda, porque o Bloco Central existe, e foi concebido, para estas situações. Ou seja, para garantir a repartição de cargos, assegurando ao PSD o magro quinhão que o PS lhe adjudica”, adverte em comunicado o 'Porto, Nosso Movimento”, liderado pelo ex-social-democrata Francisco Ramos.

Embora não se questione a legitimidade dos dois maiores partidos dialogarem, o movimento independente pergunta “se é mesmo preciso recorrer a esta farsa”, sublinhando que se “é para isto, não seria melhor que o Governo continuasse a nomear os presidentes das CCDR?”. Para os independentes do Porto, a solução tradicional de eleição dos líderes das CCDR “não impede que conceda migalhas à oposição e que Rui Rio se apresse a apanhá-las...”.

As duras críticas do 'Porto, o Nosso Movimento' surgem após o Público ter avançado, esta quinta-feira, que António Costa e Rui Rio estarão a conduzir as negociações para a escolha, “por acordo” dos próximos presidentes das CCDR, que irão passar a ser eleitos de forma indireta através de um colégio eleitoral autárquico, composto pelos presidentes das câmaras de cada região, vereadores e presidentes de junta de freguesias.

O diploma que altera a orgânica eleitoral das CCDR foi promulgado pelo Presidente da República há dois dias, prevendo que a primeira eleição indireta dos candidatos ocorra já em outubro, ou seja a cerca de um ano das eleições autárquicas.

Os independentes que apoiaram as duas corridas de Rui Moreira à presidência da Câmara do Porto avisam ainda que a mudança de liderança das CCDR neste período constitui um “grave problema”, por suceder numa altura crítica em que as CCDR “assumem um papel fundamental na alocação dos fundos europeus”, uma matéria de grande “complexidade e muito premente, onde a tentação de “spill over” a favor da capital exige particular atenção”.

No caso da CCDR-Norte, os independentes preconizam a continuidade do atual presidente, Freire de Sousa, frisando que tem a “competência técnica e a experiência que se exige no cargo”, além de ter “a coragem de defender os interesses do Norte, porque tem sabido equilibrar os interesses das sub-regiões” locais.

“Esperamos que, independentemente das instruções dos directórios, os autarcas do Norte saibam uma vez mais assumir as suas responsabilidades”, afirma a direção do 'Porto, o Nosso Movimento”.