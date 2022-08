Líder do PSD/Açores candidata-se ao cargo de presidente do governo regional

O PSD/Açores aprovou este sábado as listas de candidatos às eleições legislativas regionais, sendo o líder do partido, José Manuel Bolieiro, o candidato dos sociais-democratas açorianos ao cargo de presidente do executivo açoriano.“A composição destas listas resultou de um trabalho profícuo, de diálogo, com todas as estruturas de ilha do PSD. Hoje fez-se a aprovação destas listas que reuniu um consenso enorme e foram aprovadas com aclamação”, afirmou o vice-presidente do PSD/Açores, Pedro Nascimento Cabral.

Na apresentação das conclusões da reunião da Comissão Política Regional do PSD/Açores, que decorreu em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Pedro Nascimento Cabral realçou que foi também uma reunião onde José Manuel Bolieiro "incentivou as estruturas de ilha a avançarem a partir de agora com o projeto social-democrata para mostrar ao povo dos Açores" que "o PSD tem um projeto alternativo à governação socialista que governa a Região Autónoma há 24 anos".

"O Partido Social Democrata é um partido grande. É um partido democrático e um partido que tem, e sempre teve, sensibilidade para ouvir as várias opiniões que os vários militantes e as várias estruturas do PSD muitas vezes evocam", disse o vice-presidente do PSD/Açores, quando questionado sobre alegadas divergências na elaboração das listas de candidatos a deputados à Assembleia Legislativa Regional.

Na sexta-feira, Emanuel Medeiros e Patrício Dias, vice-presidente e presidente da Comissão Política Concelhia de Vila Franca do Campo (São Miguel), do PSD/Açores, respetivamente, apresentaram a sua demissão do cargo que ocupavam, por entenderem que "neste momento não estão reunidas as condições para o exercício do mesmo".

Sobre aquelas demissões, Pedro Nascimento Cabral sustentou que "a Comissão Politica Regional naturalmente está atenta a tudo isto que se passou", mas frisou que estas situações "não beliscaram" a "votação e a aprovação" que foi feita hoje dos candidatos a deputados pelo PSD/Açores. Pedro Nascimento Cabral frisou que o PSD/Açores apresenta-se aos açorianos "unido e motivado para se constituir uma verdadeira alternativa democrática à governação socialista".

De acordo com o PSD/Açores, as listas hoje aprovadas têm "uma renovação de 79%" nos seus candidatos, sendo que "44% dos candidatos são mulheres". No círculo eleitoral de São Miguel, que elege mais deputados (20), o líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, surge em primeiro lugar, seguindo-se o vice-presidente Pedro Nascimento Cabral e em terceiro lugar a ex-deputada europeia Sofia Ribeiro.

Ainda por São Miguel, o líder da JSD/Açores, Flávio Soares, vai em sexto lugar. Na ilha do Corvo, a que elege menos deputados nos Açores, o cabeça de lista é Luís Filipe Pimentel, enquanto nas Flores o PSD/Açores recandidata Bruno Belo. Em São Jorge o cabeça de lista é Paulo Silveira, enquanto pelo círculo eleitoral de Santa Maria recandidata Elisa Sousa.

Na ilha Graciosa, o PSD/Açores recandidata João Bruto da Costa, que surge como cabeça de lista, o mesmo se verifica no Faial com a recandidatura de Carlos Ferreira, tal como no Pico, cujo cabeça de lista é Marco Costa. Na Terceira o deputado do PSD/Açores à Assembleia da República António Ventura é o cabeça de lista.

Já pelo circulo regional de compensação, Duarte Freitas, antigo líder do PSD/Açores, será o cabeça de lista, surgindo o presidente dos TSD/Açores, Joaquim Machado, em segundo lugar.

Atualmente, os socialistas têm maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Região, com 30 dos 57 deputados eleitos.