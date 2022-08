Defesa pergunta aos municípios se querem rentabilizar os imóveis militares

Ainda não há uma “decisão final”, mas o Ministério da Defesa está a estudar “a possibilidade” de passar os imóveis das Forças Armadas que estão na lista sujeita à Lei das Infraestruturas Militares (LIM) para uma grande bolsa de imóveis a ser gerida pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) com o objetivo de se aumentar a oferta de habitação com apoio público.

Embora esteja numa fase embrionária e não seja certo que a Defesa possa embarcar no projeto, qualquer opção legislativa terá, porém, de respeitar a LIM, que é uma lei da Assembleia da República de valor reforçado, reconhece o gabinete do secretário de Estado da Defesa, Jorge Sanches Seguro. Será também preciso continuar a transferir 22 milhões de euros da receita obtida com os imóveis para as Forças Armadas.

“Transitaram já do ano 2019 mais de 23 milhões de euros, que estarão a ser, em primeiro lugar, executados”, garante a Defesa. Segundo o ministério, as verbas arrecadadas em 2020 - foram afetadas pela pandemia - e rondam os 8,5 milhões de euros.

O Governo deverá encarregar o IHRU de constituir essa bolsa de imóveis “devolutos ou disponíveis” ainda sem a Defesa e serão mais de 18 mil, segundo noticiou o “Público”, para “aumentar a oferta de habitação com apoio público”, a “ser disponibilizada nos termos do Programa de Arrendamento Acessível”. O investimento pode ultrapassar os €2,3 mil milhões, avançou o jornal.

Autarquias convidadas a rentabilizar o património da Defesa

Diferente é o trabalho que o Ministério da Defesa está a fazer junto das autarquias. "Já nesta legislatura, desafiaram-se os municípios que têm imoveis da Defesa Nacional disponíveis no seu território, a entrar em diálogo para que a sua rentabilização possa significar a defesa do interesse público e o das Forças Armadas", explica o secretário de Estado. Sanches Seguro garante que esta é uma hipótese de “aposta na rentabilização” dos imóveis, mesmo sem os vender, “a favor de projetos que melhor combinem o interesse público com o necessário financiamento das Forças Armadas”. A exploração do direito de superfície em vez da alienação pode ser um caminho, “mantendo a Defesa Nacional direitos sobre os imóveis”.

Jorge Sanches Seguro, que tem as competências sobre o património imobiiário na Defesa, já enviou cartas aos municípios, para identificarem imóveis da LIM nos seus concelhos cuja rentabilização possa ser do interesse mútuo. “Relativamente a todas as outras entidades públicas, haverá que conseguir que a sua afetação a esses fins resulte na defesa do interesse público e do das Forças Armadas.” Até agora, garante a Defesa, quatro municípios já se manifestaram interessados, entre eles Cascais, e “há já processos adiantados de rentabilização nos serviços do MDN e do Tesouro”.



A versão deste artigo corrige a que pode ler-se na edição impressa de 8 de agosto.