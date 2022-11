Branquinho. Amigo de Rio, suspeito de branqueamento e acusado de tráfico de influências, descobriu a Ongoing na Maçonaria

Este foi um ano em que dirigentes e militantes do PSD somaram casos na justiça. Esta segunda-feira, o ex-deputado Agostinho Branquinho foi mais um, ao ser acusado pelo Ministério Público (MP) de tráfico de influências, ficando ainda como suspeito dos crimes de fraude fiscal e de branqueamento de capitais, no âmbito de um processo sobre a construção de um hospital privado em Valongo. Isto, depois de seis membros do partido – entre eurodeputados, autarcas, ex-deputados e o próprio secretário-geral, terem sido acusados e constituídos arguidos – em diferentes processos durante o mês de maio.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler