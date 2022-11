DGS admite ajustes nas recomendações para a Festa do “Avante!”

O subdiretor-geral da Saúde (DGS), Rui Portugal, admite que podem ser recomendados ajustes para a realização da Festa do "Avante!", após o seu organismo concluir a análise do plano enviado pela organização comunista.

"Certamente haverá possibilidade que haja uma primeira apreciação, que possa ser apresentada à comissão organizadora e ter um diálogo com essa comissão organizadora para eventuais ajustes relativamente às propostas que foram remetidas nos diferentes documentos por essa mesma comissão no sentido de perceber qual é a forma de minimização de risco ", afirmou Rui Portugal em conferência de imprensa.

De acordo com o responsável, uma equipa específica da DGS está a analisar ainda um conjunto de critérios relativamente à Festa do “Avante!”, que espera receber as habituais 100 mil pessoas no evento. “Esperamos ter os resultados em breve”, acrescentou.

Rui Portugal sublinhou que todos os eventos com maior lotação, que envolvem milhares de pessoas, têm "particularidades", pela sua duração, pelo tipo de pessoas que os frequentam e pelas características epidemiológicas um "determinado momento". "É uma decisão caso a caso", insistiu.

Na terça-feira, a organização da Festa do Avante garantiu que haverá condições para receber a lotação habitual de 100 mil visitantes no evento, com respeito pelas regras da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Alexandre Araújo, membro do secretariado do comité central do PCP, disse em conferência de imprensa que serão tomadas todas as "medidas de salvaguarda da saúde" e que nem a pandemia irá "estragar a participação" no maior evento do calendário anual do partido.

"Estamos preparados para tudo e acreditamos que tudo se vai passar com grande tranquilidade", declarou Alexandre Araújo aos jornalistas, sublinhando que a organização está a trabalhar de perto com a DGS.

O evento que marca a rentrée política do PCP vai realizar-se entre 5 e 7 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal. Mas este ano, pela primeira vez, o recinto contará com mais dez mil metros quadrados, totalizando trinta hectares. Só o espaço do palco principal terá mais seis mil metros quadrados, de forma a garantir o distanciamento físico, enquanto as entradas e saídas no recinto serão organizadas de forma a evitar aglomerações.