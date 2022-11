Presidente da CAP contra passagem dos animais de companhia para o Ministério do Ambiente

“Saberão os portugueses porque é seguro consumir a carne comprada no talho? Porque foi vistoriada pelos veterinários da DGAV”. A pergunta e resposta é de Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), esta terça-feira num artigo de opinião que assinou no jornal Público.

O responsável é crítico da decisão do governo de transferir a pasta dos animais de companhia da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (sob tutela do Ministério da Agricultura), para o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (sob tutela do Ministério do Ambiente e Transição Climática), tal como o Expresso noticiou na passada quinta-feira.

Nessa ocasião, o Ministro do Ambiente Matos Fernandes admitiu que "o país não estava a fazer o melhor que poderia fazer”, e por isso “a responsabilidade do bem estar dos animais de companhia passará para um espaço próprio dentro do ICNF”, com a criação de um novo cargo. Em causa, a morte de 54 cães num incêndio que atingiu dois canis em Santo Tirso no passado dia 18 de julho.

O presidente da CAP é porém contra a medida do executivo. “Sabem os portugueses porque razão os seus animais de companhia, gatos, cães, mas não só, são dos animais mais sãos do mundo e sanitariamente seguros para os humanos, registados e sob apertado controlo de vacinação? Porque os veterinários da DGAV assim o pensaram e controlam, em colaboração com todo o corpo veterinário municipal e privado disperso pelo país”, lembra Eduardo Oliveira e Sousa no seu texto no Público.

O responsável da CAP defende ainda que “um governo que não reconhece na Agricultura um pilar estratégico de desenvolvimento da sociedade e da economia é um governo que não respeita o seu Povo e desvaloriza a Soberania Nacional.” A Ordem dos Médicos Veterinários também já se mostrou “frontalmente contra" a retirada do bem-estar e saúde dos animais de companhia da esfera da DGAV.