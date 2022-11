PCP pronto para receber as habituais 100 mil pessoas na Festa do "Avante!"

Alexandre Araujo, membro do secretariado do comité central do PCP e Madalena Santos, da comissão de espectáculos da Festa do "Avante!" (e viuva do histórico comunista, Ruben de Carvalho), apresentaram, esta terça-feira, a próxima Festa do Avante!, marcada para os dias 4, 5 e 6 de setembro. Em plena quinta da Atalaia e com o Tejo como cenário, a mensagem desta 44ª edição da Festa é que, mesmo em plena pandemia da Covid 19, os comunistas conseguem garantir condições de segurança e higiene para realizar o mega evento sem pôr em causa a saúde pública. "Estamos preparados para tudo", garante o PCP. E, que não restem dúvidas, este é um objetivo político que os comunistas querem alcançar.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler