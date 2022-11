Ministro da Defesa diz que Força Aérea já começou a sair da base do Montijo, mas Estado ainda não recebeu os 100 milhões da ANA

Os 100 milhões de euros que a ANA irá pagar pela saída da Força Aérea da base do Montijo ainda não chegaram ao Estado, mas esse montante “será necessário para as muitas alterações” a que o projecto do novo aeroporto de Lisboa irá obrigar, afirma João Cravinho em entrevista ao Jornal de Negócios desta terça-feira, referindo-se também à esquadra de instrução de Sintra, que entretanto passou para Beja.

Sobre o aumento da presença da Força Aérea em Beja, o ministro lembra que o acréscimo de “100 militares com as respetivas famílias” será “importante para a economia local”, e adianta que o executivo está a trabalhar para criar na cidade alentejana “uma escola de formação de pilotos militares, de aviões a jato, de forças aéreas de vários países”, em parceria com empresas privadas, pois Portugal e outros países não têm dimensão para fazer a sua própria formação de pilotos a jacto. “É uma forma de apoiar dinâmicas no interior e não se está a fazer favor a ninguém”, diz.

Ainda na opinião do Ministro da Defesa, a base de Monte Real, no concelho de Leiria, não pode ser um aeroporto civil mas pode "acolher voos civis” desde que essa utilização seja “relativamente infrequente ao longo do ano”, até porque “a pista está feita para F16” - e teria por isso de ser alvo de obras. “Há disponibilidade [do Governo], desde que alguém pague a conta. E desde que também haja uma justificação económica. (...) Não pode haver um aeroporto internacional em cada região do país”, avisa João Cravinho.