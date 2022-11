Marcelo promulga lei que lança app para rastrear covid-19

O Presidente da República promulgou a lei que enquadra o lançamento da app Stayaway Covid, que pretende facilitar a identificação das cadeias de contacto de eventuais infetados covid-19. A aplicação para telemóveis será acionada pelos médicos, depois de obtida a autorização dos doentes. A proteção de dados, garantem os criadores da app, estará protegida.

O lançamento das app, recorde-se, chegou a estar previsto para o final do mês passado, mas o Ministério da Saúde só reconheceu o apoio oficial à Stayaway Covid a 29 de junho. O reconhecimento por parte do Governo português era um requisito indispensável para a Apple e a Google autorizarem o uso da tecnologia conhecida pela sigla GAEN, que permite que telemóveis Android (Google) e iOS (Apple) comuniquem através de redes sem fios Bluetooth com outros nas imediações, como já tinha explicado o Expresso.

Com a promulgação do Presidente e o reconhecimento do Governo, o fica aberto o caminho para a implementação da app.

Segundo o INESC-TEC, a Stayaway Covid resulta de uma iniciativa do próprio instituto portuense. Só depois chegou o apoio governamental, aquando de uma visita de Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.