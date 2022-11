BE questiona Governo sobre medidas de prevenção e segurança ferroviária após acidente em Soure

O Bloco de Esquerda (BE) quer saber que medidas o Governo está a implementar para aumentar a segurança do transporte ferroviário, após o acidente na sexta-feira com um Alfa Pendular em Soure, que causou dois mortos e 43 feridos.

O partido enviou esta terça-feira três questões dirigidas ao Ministério das Infraestruturas e Habitação, perguntando à tutela que medidas de prevenção e segurança estão a ser adotadas para prevenir acidentes ferroviários e, nomeadamente, se o Governo está disponível para investir na dotação do 'Convel' em todos os veículos da Infra-estruturas de Portugal (IP).

"O erro humano permanece um fator de risco nos acidentes ferroviários que deve ser tomado em conta, pelo que deve ser dada máxima prioridade ao investimento na dotação da tecnologia Convel a todos os veículos de serviço da IP e na formação dos seus condutores", afirma a deputada Isabel Pires.

O BE questiona ainda o Executivo se tinha conhecimento do relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF), em 2016, que apresentava várias recomendações para se evitarem situações semelhantes, e em caso afirmativo, porque motivos as mesmas não foram seguidas.

A aposta na ferrovia, que é defendida no plano de recuperação económica de António Costa Silva, tem segundo o Bloco que passar necessariamente, pela garantia da segurança do transporte. "As dúvidas sobre a efetiva segurança do transporte ferroviário que estes acidentes provocam podem e devem ser mitigadas com mais investimento em segurança e, acima de tudo, na prevenção dos acidentes", conclui.

Na sexta-feira, um comboio Alfa Pendular embateu contra um veículo de conservação de catenária em Soure, após este ter alegadamente desrespeitado um sinal vermelho. Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas com gravidade, enquanto 36 apresentaram ferimentos ligeiros. Entretanto, já foi aberto um inquérito para apurar as causas exatas do acidente.