BE e PCP insistem no fim das parcerias público-privadas na Saúde

As parcerias público-privadas (PPP) vão voltar ao Parlamento depois das férias. O Bloco de Esquerda e o PCP não estão satisfeitos com o decreto-lei do Governo, publicado em maio, que não fixou uma gestão exclusivamente pública do SNS - isto depois da aprovação da Lei de Bases da Saúde, que os partidos à esquerda acreditaram poder ditar o fim da gestão privada no sector.

“Este decreto-lei deveria proceder ao desenvolvimento da gestão pública e faz o contrário. Define os termos da gestão privada, ou seja, não cumpre a Lei de Bases”, afirmou ao Público o deputado bloquista Moisés Ferreira. “Temos razões para estarmos zangados com o PS nesta área”, diz Jorge Pires, dirigente do PCP, sinalizando que, há um ano, o Governo prometeu “apresentar em 180 dias um decreto-lei em que definia a gestão pública. E depois o que apareceu foi um decreto a regulamentar as novas PPP”.

Na regulamentação da lei, o decreto do Governo prevê a celebração de “contratos de parceria de gestão na área da saúde”, de forma “temporária e supletiva”, o que inclui a gestão hospitalar. O decreto em questão entrou em vigor em junho, e em maio foi reapreciado no parlamento, mas o PS juntou-se ao PSD para chumbar as alterações propostas pelos partidos de esquerda. Ao Público, os sociais democratas não indicaram que posição irão tomar em relação ao tema quando voltar à agenda.